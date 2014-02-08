Форма поиска по сайту

Новости

08 февраля 2014, 17:13

Общество

На "Бауманской" из-за неправильно припаркованной машины встали трамваи

Из-за неправильно припаркованной машины на Бауманской улице встали трамваи в сторону Каланчевской улицы, сообщает читатель сетевого издания M24.ru.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, около 15:40 по московскому времени.

"Кто-то поставил машину так, что трамваи не могут проехать. ДПС разбирается", - говорится в сообщении.

