На "Бауманской" из-за неправильно припаркованной машины встали трамваи

Из-за неправильно припаркованной машины на Бауманской улице встали трамваи в сторону Каланчевской улицы, сообщает читатель сетевого издания M24.ru.

Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, около 15:40 по московскому времени.

"Кто-то поставил машину так, что трамваи не могут проехать. ДПС разбирается", - говорится в сообщении.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!