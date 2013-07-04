Форма поиска по сайту

04 июля 2013, 15:16

Происшествия

Сообщить о незаконном строительстве в Москве можно онлайн

На портале Госинспекции по недвижимости в разделе "Сообщить о нарушении" появились две новые услуги: "Пожаловаться на недобросовестного арендатора" и "Сообщить о незаконной постройке".

С помощью последнего сервиса москвичи могут сообщать о фактах или подозрениях на незаконное строительство. Полученные данные будут проверены на законность размещения объектов.

В разделе "Пожаловаться на недобросовестного арендатора" на интерактивной карте отмечены объекты недвижимости, являющиеся собственностью Москвы и переданные в аренду, а также подробная информация о каждом из таких объектов, включая площадь и целевое назначение.

Любой пользователь сможет сообщить о факте использования объекта не по назначению или о том, что объект занят другим юридическим лицом. Однако, данный сервис заработает в полном объеме, начиная с 20 июля.

В ведомстве отмечают, что "все обращения будут рассмотрены в обязательном порядке и по результатам проделанной специалистами работы, заявитель получит ответ".

