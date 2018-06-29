Реставрацию здания Наркомзема планируют завершить к концу 2018 года

Историческое здание Наркомзема – ныне министерство сельского хозяйства на Садовой-Спасской в Москве – планируют отреставрировать к концу этого года, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Рабочим предстоит восстановить исторический цвет фасада, воссоздать штукатурное покрытие. Будет отремонтирована кровля, в здании заменят все окна – их подобрали в соответствии с историческими чертежами.

"Сейчас фасад здания затянут баннером, но мы планируем, что уже осенью этого года москвичи увидят обновленный памятник", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Конструктивистское здание Наркомзема построено в 1928-1933 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, автора мавзолея Ленина и Казанского вокзала. Три корпуса, окружающих внутренний двор, занимают целый квартал, это одно из наиболее масштабных зданий, построенных в Москве в конце 1920-1930-х годов. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Наркомзема планировали потратить более 1,36 миллиарда рублей.