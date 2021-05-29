Эксперт оценил риск обмана при подготовке к покупке квартиры

08:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников назвал способ избежать обмана при подготовке к покупке квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.
В действующем законодательстве предусмотрена мера оценки недвижимости перед ипотечной сделкой. Процедуру проводит независимый оценщик, относящийся к саморегулируемой профессиональной организации и имеющий аттестат с разрешенными направлениями оценки.
"Риск быть обманутым во время заказа оценки квартиры – минимальный. Все-таки рынок ипотеки сейчас достаточно зрелый, и конторы, которые этим занимаются, работают открыто. Но для спокойствия души и ускорения выхода на сделку можно выбрать компанию из списка аккредитованных банком", – заявил эксперт.
Красильников уточнил, что можно получить отчет от неаккредитованной оценочной компании, однако проверка банка будет более продолжительной.
Специалист также напомнил, что стоимость оценки квартиры для ипотеки обязан покрывать заемщик. Он же заключает договор с оценочной компанией. Скорость изготовления отчета напрямую влияет на его стоимость.
Накануне стало известно, что за последний год в России вырос интерес граждан к покупке вторичного жилья. Готовую недвижимость наиболее охотно приобретают в Москве и Санкт-Петербурге.
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