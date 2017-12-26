До конца 2020 года в ТиНАО построят около 7 млн кв. м недвижимости

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Около 7 миллионов квадратных метров недвижимости планируется построить в ТиНАО до конца 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца 2020 года в "новой" Москве планируется построить около 7 миллионов квадратных метров недвижимости и 50 различных социальных объектов", –

цитирует его слова Агентство "Москва".

Он уточнил, что в ближайшие три года в округе появятся 30 детских садов, 10 школ и 10 объектов здравоохранения. Кроме того, за это время на присоединенных территориях будет создано около 30 тысяч дополнительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что около 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО по итогам 2017 года. Почти 1,5 миллиона квадратных метров из них – это жилье. Всего к настоящему моменту выданы разрешения на строительство в ТиНАО около 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом около половины от выданного объема разрешений уже находится в стадии строительства.

С начала 2017 года в столице ввели в эксплуатацию около восьми миллионов квадратных метров недвижимости. Также в течение последних семи лет в столице построили примерно 56 миллионов квадратных метров недвижимости, причем значительная доля в этом объеме – 22 миллиона квадратных метров – отведена именно жилищному строительству.