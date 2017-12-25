В центре светской жизни: каким будет окружение "Квартала Триумфальный"

Фото предоставлено бюро АДМ СпецРТ

Эксклюзивный шопинг, лучшие рестораны Москвы, элитные школы и множество сервисов премиального уровня – отличительная черта престижного благоустроенного Кутузовского проспекта, рядом с которым строится жилой комплекс бизнес-класса "Квартал Триумфальный".

Одним из главных критериев выбора той или иной новостройки является ее месторасположение и развитая городская инфраструктура. "Квартал Триумфальный" строится рядом с важнейшей столичной магистралью, определяющей статус как самого проекта, так и его жителей. В этом смогут убедиться любители шопинга, которые в предпраздничные дни заняты поиском подарков. Конечно, лучший подарок – это квартира. После посещения офиса "Квартала Триумфальный" можно отправиться в ближайшие торговые центры для того, чтобы почувствовать себя полноправным участником высшего общества, которое выбирает престижный Кутузовский проспект для жизни.

Привилегированное развитие этого района на протяжении многих десятилетий отразилось на количестве и качестве объектов инфраструктуры вокруг, в том числе на появлении множества торговых центров и премиальных магазинов для покупателей самого высокого уровня.

Фото предоставлено бюро АДМ СпецРТ

На первой линии Кутузовского проспекта находится множество элитных бутиков и магазинов класса luxe, создающих особенную приватную атмосферу, например, Дом моды Valentin Yudashkin, Burberry, Massimo Dutti, Guess, Martina Franka, Roy Robson, Marccain.

Одним из самых модных мест Москвы является галерея "Времена года", расположенная на противоположной стороне от комплекса. Здесь собрано более 140 бутиков с мировыми именами, рестораны авторской кухни, самый большой в столице гастроном "Глобус Гурмэ" с огромным выбором продуктов премиум-класса и VIP кинотеатр. В двух минутах ходьбы от "Квартала Триумфальный" находится торгово-развлекательный центр европейского уровня "Океания", в здании которого на четырех этажах собраны известные бренды и рестораны, а также единственный в Москве лазерный кинотеатр IMAX, который открывает перед зрителями невероятно четкое, яркое и насыщенное изображение.

Покупатели квартир в "Квартале Триумфальный" смогут оценить инфраструктуру по достоинству. За окном – шум большого города, а вокруг идеальная атмосфера собственной квартиры бизнес-класса, пожалуй, в одной из самых лучших локаций Москвы. Добавить к этому можно еще и фейерверк праздничных огней, ведь рядом находится Поклонная гора, где проходят самые красивые и масштабные городские праздники. Красиво жить и отдыхать.

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