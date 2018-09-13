ТРЦ "Галактика" у станции метро "Тушинская" выставилии на аукцион

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Торговый центр "Галактика" у станции метро "Тушинская" выставили на аукцион. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Российского аукционного дома.

Аукцион состоится 9 октября.

Отмечается, что ТРЦ находится в районе Покровское-Стрешнево недалеко от Волоколамского шоссе. Общая площадь центра составляет 23 тысячи квадратных метров. В здании есть подземный паркинг на 197 машино-мест. Помимо этого, у покупателя будет право аренды на земли до 2052 года. Здание построили и сдали в эксплуатацию в 2015 году.

Начальная цена "Галактики" на аукционе – 1,2 миллиарда рублей, а минимальная цена – 900 миллионов рублей.