Достроены два корпуса ЖК "Рассказово" на юго-западе Москвы

2 июля, 10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два жилых корпуса ЖК "Рассказово" на юго-западе столицы достроены, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
Жилой комплекс расположен в поселении Внуковское в ТиНАО. Застройщик в ближайшее время планирует получить заключение о соответствии техническим регламентам.
"Следующим этапом станет получение разрешений на ввод домов в эксплуатацию. Далее последует передача дольщикам ключей от их квартир", – сообщил представитель застройщика.
Анонсировано строительство третьей очереди ЖК. Семисекционный дом №5 с подземным паркингом завершит формирование центральной площади на бульваре имени Тарковского, а трехсекционный дом №8 будет расположен в близости к набережной озера. На территории жилого комплекса будет построена школа, детский сад, поликлиника, торговый центр, многоуровневый паркинг, парковая зона с благоустроенной набережной собственного лесного озера.
Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отмечал, что инвестиции в строительство на территории ТиНАО в прошлом году составили не менее 150 миллиардов рублей, из которых две трети пришлось на средства инвесторов. По планам, общий объем финансирования в развитие ТиНАО до 2035 года составляет 7 триллионов рублей, где внебюджетные деньги занимают около 80 процентов.
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