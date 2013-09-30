Автобус №16 свяжет новый микрорайон Зеленограда со станцией Крюково

В автобусную схему Зеленограда будут внесены изменения. Планируется продлить автобусный маршрут №16 до нового 23-го микрорайона "Зеленый бор". Это состоится в первом квартале 2014 года, когда начнется заселение жилого квартала, сообщает префектура Зеленоградского округа.

Маршрут автобуса №16 будет продлен от станции Крюково по Заводской улице, улице Радио и Кутузовскому шоссе. В настоящий момент он курсирует между станцией Крюково и остановкой "Корпус 1420" по улицам Новокрюковская и Александровка.