26 сентября 2013, 17:48

Транспорт

Ночной маршрут трамвая №3 отменяется из-за ремонтных работ

Трамвай №3 временно не будет ходить ночью. Маршрут отменяется в связи с проведением ремонтных работ в ночь с 27 на 28, с 28 на 29 и с 29 на 30 сентября.

Будет организован компенсирующий маршрут автобуса №3н "Улица Академика Янгеля" - "Станция метро "Пролетарская"", который будет курсировать вдоль трамвайных путей кроме участка от Симферопольского бульвара до Даниловского рынка. Вместо указанного участка автобус проедет по Варшавскому шоссе и Большой Тульской улице.

