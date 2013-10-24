C 25 октября по 2 ноября изменится движение автобуса №13

В связи со строительными работами меняется схема движения автобуса № 13 по Новокузнецкой улице и Садовническому проезду на период с 25 октября по 2 ноября. Об этом сообщает ГУП "Мосгортранс".

13-й автобус будет следовать до метро "Чистые пруды" от остановки "Вишняковский переулок" по Пятницкой и Садовнической улицам. В обратном направлении - от Устьинского моста по Садовнической улице, Большой Ордынке, Большому Ордынскому и Вишняковскому переулкам и далее своим маршрутом со всеми существующими остановками.

В сообщении отмечается, что остановка "Садовническая улица" переносится с Садовнического проезда на одноименную улицу в обоих направлениях.