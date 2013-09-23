Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 18:10

Транспорт

На Зеленоградской улице временно прекращено движение автобусов

Движение общественного транспорта по Зеленоградской улице временно прекращено из-за строительства Северной рокады от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, сообщает Мосгортранс.

Так, автобусы маршрутов №№ 65, 65ф, 188 и 745 теперь следуют по Клинской улице в объезд закрытого участка без заезда к станции Ховрино.

Ближайшая к станции Ховрино остановка "Клинский проезд" переименована в "Станция Ховрино".

