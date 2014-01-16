Переносится конечная остановка автобусов № 437 и № 440

С 28 января конечная остановка подмосковных автобусов № 437 "Клин – Москва" и № 440 "Солнечногорск – Москва" переносится на "Водный стадион". Ранее солнечногорские автобусы следовали до метро "Войковская", а клинские – до "Речного вокзала".

По словам министра транспорта Московской области Александра Зайцева, на станции метро "Водный стадион" организован выделенный перрон для пассажиров междугородных маршрутов вдоль проезжей части улицы Адмирала Макарова.

Теперь автобусы не будут занимать проезжую часть при посадке и высадке пассажиров, что положительно скажется на общем движении транспорта.

"Расписание отправления маршрута № 437 с конечных остановок не изменяется, вводится остановка "Северный Речной вокзал" на Ленинградском шоссе", - отметили в администрации Клинского муниципального района Московской области.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться здесь.