13 декабря 2013, 16:56

Транспорт

Троллейбус №Бк перестанет ходить ночью в связи с ремонтом тоннеля

В связи с ремонтом Октябрьского транспортного тоннеля троллейбус №Бк перестает следовать по своему маршруту ночью. Завершение ремонта и восстановление ночного маршрута троллейбуса намечено на 30 мая 2015 года, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Троллейбус №Бч, кроме того, меняет свой ночной маршрут: после 23.40 он будет следовать на участке от Николоямской улицы до Оружейного переулка через улицы Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Самотечная, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная. Движение на участке Садового кольца от Николоямской улицы до Триумфальной площади отменено.

Изменения вступают в силу в ночь с 13 на 14 декабря 2013 года.

