Маршрут автобуса номер 59к меняется с 9 ноября

Автобусы № 59к с 9 ноября будут следовать от конечной станции "Карачарово" до остановки "Центр обслуживания населения", сообщает Мосгортранс. Кроме того, номер маршрута меняется на 859.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября изменился режим работы на некоторых маршрутах автобусов на осенне-зимний период. В основном перемены коснулись автобусов, следующих к городским и подмосковным кладбищам.

Также с 1 ноября перестали ходить автобусы, следующие по маршруту № 19ф, на участке от станции метро "Тимирязевская" до "Марьиной Рощи".