06 июня 2013, 16:43

Транспорт

Троллейбусы на Варшавском шоссе задерживались из-за ДТП

Из-за аварии на Варшавском шоссе произошел сбой в движении троллейбусов №№ 1, 8, 40, 46, 71, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Москве, ДТП с участием пяти автомобилей произошло в районе дома № 13 на Варшавском шоссе. В результате аварии никто не пострадал.

По маршрутам троллейбусов было запущено два дополнительных автобуса. В 17:20 движение было восстановлено.

наземный транспорт троллейбусы авария

