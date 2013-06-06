06 июня 2013, 16:43Транспорт
Троллейбусы на Варшавском шоссе задерживались из-за ДТП
Из-за аварии на Варшавском шоссе произошел сбой в движении троллейбусов №№ 1, 8, 40, 46, 71, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Москве, ДТП с участием пяти автомобилей произошло в районе дома № 13 на Варшавском шоссе. В результате аварии никто не пострадал.
По маршрутам троллейбусов было запущено два дополнительных автобуса. В 17:20 движение было восстановлено.