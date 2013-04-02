Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля 2013, 10:16

Транспорт

Системой ГЛОНАСС оснастят 10 тыс. автобусов и троллейбусов Подмосковья

В этом году власти Подмосковья подключат к системе мониторинга движения 10 тысяч единиц общественного транспорта. Отслеживать местоположение транспорта будут с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, информирует пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

"С их помощью можно отслеживать местоположение транспортных средств на электронной карте, осуществлять оперативную связь водителя с диспетчерским центром по тревожной кнопке, следить за выполнением маршрута", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что использование системы мониторинга пассажирского транспорта позволило за декабрь прошлого года сократить количество нарушений скоростного режима более чем в два раза - с 2052 до 883 нарушений.

Сайты по теме


наземный транспорт автобусы связь навигация глонасс мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика