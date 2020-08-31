Назван способ остановки развития диабета

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Специалисты института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего рассказали о способе, позволяющем остановить развитие сахарного диабета, сообщает "Газета.ру".

В материале говорится, что ученые обнаружили связь заболевания с активностью иммунных клеток.

Как отмечается, в ходе эксперимента иммунологи с помощью хирургической операции заблокировали подачу нервных сигналов симпатического нерва к поджелудочной железе. Это позволило защитить бета-клетки, участвующие в выработке инсулина, от нервных импульсов, которые их разрушают.

Таким образом, ученые из США пришли к выводу, что блокировка нервных импульсов позволяет предотвратить развитие сахарного диабета.

Ранее сообщалось, что в России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. В 2019 году диагноз был впервые поставлен 410,5 тысячи россиян. В 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тысячи.

Как рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков, к увеличению числа случаев сахарного диабета привела совокупность нескольких факторов. В частности, улучшение качества диагностики. Также, по его словам, рост числа пациентов с диабетом связан с увеличением числа возрастного населения.

