Александр Мисуркин покинет отряд космонавтов России

Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Александр Мисуркин завершает работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", – говорится в сообщении.

Мисуркин был членом отряда космонавтов с 2006 года. За карьеру космонавт совершил три орбитальных полета общей продолжительностью более 346 суток. Также Мисуркин выполнил четыре выхода в открытый космос.

Ранее космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании Мосгордумы с борта МКС как депутат. В начале своей речи он рассказал, что в данный момент МКС пролетает рядом с Японией и приближается к Курилам.

Космонавт на заседании также поддержал инициативу учредить новое звание "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы".

