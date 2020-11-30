Старт ракеты-носителя "Союз" перенесен из-за непогоды

Фото: roscosmos.ru

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома во французской Гвиане отложили из-за непогоды. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру", – написал Рогозин.

Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру pic.twitter.com/oU20A3mLCx — РОГОЗИН (@Rogozin) November 30, 2020

Глава компании Arianespace Стефан Израэль уточнил, что следующая попытка пуска ракеты состоится завтра.

"Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра", – сообщил Израэль.

Falcon Eye – космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли. Планируется, что он будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.

Ранее "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС. Полет продлился 3 часа 3 минуты.