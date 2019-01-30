Гемофилию планируют лечить одной инъекцией

Специалисты разрабатывают инъекцию, которая способна вылечить гемофилию А. Препарат находится в заключительной фазе испытаний и разработан зарубежными учеными на основе технологий редактирования генома, сообщает газета "Известия".
"Одна инъекция – и полное выздоровление", – рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.
По его словам, в будущем можно будет полностью излечивать тяжелые наследственные заболевания благодаря клеточным и генетическим технологиям.
Он отметил, что уже испытали препарат для лечения одного из мукополисахаридозов, который поражает сердечно-сосудистую, костную и нервную системы.
Технологии, как уточнил Куцев, будут совершенствоваться.
Летом 2018 года в Госдуме предложили создать национальную базу генетических мутаций. С таким предложением выступил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров. По его мнению, база будет очень полезна для лечения и профилактики генетических заболеваний россиян. Он выразил мнение, что база позволит "наработать клиническую практику и в результате выдать по каждой мутации стандартизированные виды лечения".
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