Получены данные с первого ангольского спутника "Ангосат"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Восстановлена связь с первым ангольским спутником "Ангосат". Параметры бортовых систем находятся в норме.

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" получила с аппарата телеметрические данные, сообщает "Мир 24".

Специалисты пытались установить связь с 27 декабря. Предполагалось, что аппарат мог выйти из строя из-за короткого замыкания.

Спутник запустили 26 декабря с космодрома "Байконур". После того, как "Ангосат" вышел на орбиту, с его борта перестала поступать информация. Компания "Энергия" признала потерю связи.

Аппарат предназначен для вещания на территорию Анголы, а также всего африканского континента.