Получены данные с первого ангольского спутника "Ангосат"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Восстановлена связь с первым ангольским спутником "Ангосат". Параметры бортовых систем находятся в норме.
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" получила с аппарата телеметрические данные, сообщает "Мир 24".
Специалисты пытались установить связь с 27 декабря. Предполагалось, что аппарат мог выйти из строя из-за короткого замыкания.
Спутник запустили 26 декабря с космодрома "Байконур". После того, как "Ангосат" вышел на орбиту, с его борта перестала поступать информация. Компания "Энергия" признала потерю связи.
Аппарат предназначен для вещания на территорию Анголы, а также всего африканского континента.