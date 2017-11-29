Ученые раскрыли секрет древнейшей мировой цивилизации

29 ноября, 13:23
Фото: ТАСС/YAY
Группе ученых из Индии, Великобритании и Дании удалось раскрыть тайну того, как Индская цивилизация, которую считают самой древней в мире, процветала якобы несмотря на отсутствие рядом крупной реки.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communication, ученые объяснили, как Индской цивилизации удалось существовать между речными системами Ганга-Джамны и Инда, то есть будучи удаленной от основных рек. По словам ученых, сообщает "Лента.ру", они обнаружили крупный водный канал. В древние времена этот канал связывал межу собой поселения Индской цивилизации, являясь частью современной реки Сатледж, утверждают специалисты.
Согласно подсчетам ученых, около восьми тысяч лет назад канал изменил свой курс, что способствовало снижению числа наводнений. Кроме того, источником воды в долине были сезонные дожди.
В 2016 году индийские ученые представили доказательства того, что Индскую (Хараппскую) цивилизацию можно признать древнейшей в мире. Уровень жизни представителей этой цивилизации был довольно высоким. Так, сохранились свидетельства о том, что в ее городах функционировала канализация и общественные туалеты, а в сельской местности были сооружены ирригационные системы.
Уточняется, что упадок Индской цивилизации датируют XVII веком до нашей эры.
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