Ученые разработали лекарство от скуки

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Японские ученые из университета Цукубы разработали лекарство от скуки. Точнее, они нашли в мозге особый участок, который вынуждает организм заснуть, и научились управлять его работой, сообщают "Дни.ру".

"Помимо цикла дня и ночи, на желание поспать влияют и другие вещи, такие как эмоции и мысли. К примеру, люди отгоняют сон в то время, когда нужно быть внимательным, но при этом они безуспешно сражаются с желанием заснуть в то время, когда им скучно. До настоящего времени мы не знали, с чем был связано это желание", – рассказали специалисты.

Ученые наблюдали за поведением мышей и заметили, что когда организм животных засыпает, то в мозгу начинает накапливаться аденозин, сигнальная молекула, передающая информацию между клетками мозга. Специалисты предположили, что именно он и отвечает за сонливость.

Изучив, какие клетки реагируют на аденозин, ученые определили зону в "центре удовольствия мозга", которую и активирует сигнальная молекула. В новых условиях, активность этих клеток снижалась, и грызуны не хотели спать.