Филиал Центра подготовки космонавтов откроется на космодроме Восточный до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) собирается открыть свой филиал на космодроме Восточный до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ЦПК Максима Харламова.

По его словам, пока филиал формально не открыт, потому что необходимо внести изменения в устав Центра. На данный момент они находятся на согласовании в "Роскосмосе", в установленном порядке все близится к завершению, добавил Харламов.

Он напомнил, что ЦПК уже присутствует на космодроме Восточный, там оформлен участок земли и арендовано помещение. По словам Харламова, филиал будет формально открыт в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что индийский луноход "Прагьян" передал на Землю первые данные с Луны. Луноход при помощи датчика способен измерять температуру почвы спутника Земли на глубине до 10 сантиметров.

До этого стало известно, что первый запуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на декабрь 2025 года.