Контрафактную водку будут искать на расстоянии с помощью лазеров

Российские ученые намерены изобрести специальные лазеры, с помощью которых можно будет искать контрафактную водку.

Как сообщили "Москве 24" в Росалкогольрегулировании, сейчас две российских компании пытаются изобрести приборы, которые должны определять местонахождение нелегальных цехов по производству спиртного.

Предполагается, что радиус действия аппаратов составит около полутора километров. Причем один из них сможет отслеживать пары алкоголя в воздухе, а другой должен на расстоянии определять количество продукции. На разработку системы выделено 7,5 миллиона рублей.