Ученые обнаружили 400 грибов в чайной ложке амазонской почвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В чайной ложке почвы с Амазонки содержатся около 1,8 тысячи микроскопических форм жизни, из которых 400 – грибы. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает "Мир 24".

Специалисты отмечают, что жизнедеятельность грибов происходит преимущественно под землей и поэтому недостаточно хорошо изучена, однако они обладают "удивительными" свойствами. По мнению ученых, грибы влияют на всю окружающую их экосистему.

По данным ученых, на планете существует около 3,8 миллиона видов грибов. В почве тропических стран грибы недостаточно изучены, говорится в сообщении.

Группа исследователей под руководством профессора Александра Антонелли собрала образцы почвы из четырех регионов тропической Амазонки и Бразилии.

В ходе анализа специалисты обнаружили сотни различных грибов, включая лишайники, грибы, живущие на корнях растений, и грибковые патогены, большинство из которых неизвестны или крайне редки.

Ранее сообщалось, что ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской Академии наук обнаружили ранее неизвестный науке гриб под Тобольском. Гриб нашли на маршруте "Жемчужины тобольской флоры" экологической тропы СИБУРа. Он растет группами на мертвой древесине осины. По информации ученых, он не является ядовитым. Специалисты отнесли его к роду крепидотов и назвали Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский). Отмечается, что к настоящему времени известно об около 200 таких видов, из них – 10 в России.