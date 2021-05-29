В РФ установили рекорд по числу безаварийных космических пусков

Фото: roscosmos.ru

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском, сообщает РИА Новости.

Отсчет безаварийной серии начался в октябре 2018 года. Тогда по техническим причинам не состоялся полет корабля "Союз МС-10".

После этого России удалось успешно осуществить 27 космических пусков с Байконура и 19 с Плесецка, семь стартов ракет состоялось на французском космодроме Куру и шесть на Восточном.

Предыдущий рекорд России был установлен в период с февраля 1992 года по февраль 1993 года – 58 безаварийных космических пусков подряд. Повторить его удалось 26 апреля текущего года.

29 мая с космодрома Восточный запустили ракету "Союз", она успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb.