Ученые выявили новый вред газировки

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Сотрудники Университета Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что, если постоянно пить газировку, это может вызвать не только ожирение, но и болезнь почек. Результаты исследования опубликованы в американском клиническом журнале, сообщают "Дни.ру".

До сих пор ученые уделяли мало внимания вопросу, как влияют безалкогольные газированные напитки на организм человека. "К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек", – пояснила Кейси Ребхольд, которая возглавила группу исследователей из Балтимора. По словам Ребхольд, ей и ее коллегам удалось "заполнить этот пробел".

По данным ВОЗ, газировка провоцирует проблемы с лишним весом. Более того, каждый год из-за чрезмерного употребления шипучих напитков умирают примерно 184 тысячи человек, уточнили медики. В результате американские ученые решили выяснить, какой еще вред, помимо ожирения, наносят человеку такие напитки.

На протяжении 15 лет специалисты наблюдали за здоровьем трех тысяч американцев. Они установили, что участники эксперимента, регулярно употреблявшие газировку, страдали от почечной недостаточности или хронической болезни почек на 61% чаще, чем остальные.

Ученые надеются привлечь внимание властей и общественности к результатам исследования. В частности, они предложили ограничить продажи газировки или ввести на нее специальный налог. По мнению ученых, это поможет спасти жизнь многим людям.