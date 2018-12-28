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09:53

В Бразилии заметили одну из редчайших птиц в мире

наука животные за рубежом

09:53

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Фото:American Bird Conservancy

В Бразилии после нескольких месяцев поисков обнаружили редчайших птиц – топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni). Орнитологи отметили, что на всей Земле осталось всего несколько этих птиц, сообщает "Мир 24".

Это птицы среднего размера. У них длинный хвост и характерный хохолок у основания клюва. Merulaxis stresemanni обитают в одном из регионов на востоке Бразилии и ведут скрытный образ жизни.

Впервые этих птиц заметили и описали в 1830-х годах. Потом их видели почти спустя 100 лет – в 1920-х годах, а затем только в 1995 году. Исследователи начали опасаться, что вид Merulaxis stresemanni уже вымер, однако в декабре 2018 года удалось заметить одну самку.

По мнению ученых, небольшая популяция этих птиц сохранилась в штате Минас-Жерайс в Бразилии. Территорию в 952 гектара отвели под заповедник для певчих птиц Mata do Passarinho, хотя там обитают и другие редкие птицы, в том числе наземные.

У деревни Хлыбы в Дмитровском городском округе Подмосковья создадут заповедник с 250-летними деревьями и краснокнижными животными. Проект нового природного комплекса уже одобрило Минэкологии региона.

наука животные за рубежом

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