Мощный звездопад смогут наблюдать москвичи в ночь с 3 на 4 января

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Москвичи смогут полюбоваться мощным новогодним звездопадом. Ночь с 3 на 4 января совпадает с пиком активности метеорного потока Квадрантиды, сообщает пресс-служба Московского планетария. В эту ночь можно будет наблюдать до 120 метеоров в час.

Как пояснили в планетарии, точка вылета падающих звезд метеорного потока расположена в созвездии Волопаса. В январе это созвездие восходит над горизонтом в восточной части неба, а назвали метеорный поток в честь созвездия Стенного Квадранта. Астрономы также в шутку именуют Квадрантиды новогодним метеорным потоком, ведь их активность каждый год приходится на период с 28 декабря по 12 января.

По словам экспертов, лучше всего поток Квадрантиды будет виден в небе над Москвой с 23:00 3 января до рассвета 4 января. При этом астрономы отметили, что в пик звездопада Луна будет близка к полнолунию, и это обстоятельство может вызвать трудности при наблюдении Квадрантид.

Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – Суперлуние. По словам специалистов столичного планетария, необычайно яркая Луна будет сиять в небе над столицей с вечера 1 января до утра 2 января.