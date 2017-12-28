Мощный звездопад смогут наблюдать москвичи в ночь с 3 на 4 января

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Москвичи смогут полюбоваться мощным новогодним звездопадом. Ночь с 3 на 4 января совпадает с пиком активности метеорного потока Квадрантиды, сообщает пресс-служба Московского планетария. В эту ночь можно будет наблюдать до 120 метеоров в час.
Как пояснили в планетарии, точка вылета падающих звезд метеорного потока расположена в созвездии Волопаса. В январе это созвездие восходит над горизонтом в восточной части неба, а назвали метеорный поток в честь созвездия Стенного Квадранта. Астрономы также в шутку именуют Квадрантиды новогодним метеорным потоком, ведь их активность каждый год приходится на период с 28 декабря по 12 января.
По словам экспертов, лучше всего поток Квадрантиды будет виден в небе над Москвой с 23:00 3 января до рассвета 4 января. При этом астрономы отметили, что в пик звездопада Луна будет близка к полнолунию, и это обстоятельство может вызвать трудности при наблюдении Квадрантид.
Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – Суперлуние. По словам специалистов столичного планетария, необычайно яркая Луна будет сиять в небе над столицей с вечера 1 января до утра 2 января.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: