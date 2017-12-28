Макет спутника-ретранслятора "Луч-5А" установили на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Макет геостационарного космического аппарата "Луч-5А" установили на ВДНХ под куполом павильона "Космос". Его можно будет увидеть в составе экспозиции "Космодром будущего". Вес спутника-ретранслятора превышает тонну, а его длина равна 20 метрам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, все крупногабаритные экспонаты будущего центра “Космонавтика и авиация” уже доставлены на ВДНХ и установлены, а реставрация самого павильона также близится к завершению.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, центр “Космонавтика и авиация” будет крупнейшим в России музейно-выставочным центром о космосе. Там будут представлены свыше 120 экспонатов, изготовленных на 27 предприятиях ракетно-космической и оборонной промышленности. "Некоторые уникальные образцы космической техники и документы никогда ранее не экспонировались", – подчеркнула Сергунина.
Запуск "Луча-5А" с космодрома Байконур состоялся 12 декабря 2011 года. Этот аппарат является частью орбитального сегмента многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" и обеспечивает связь с российским сегментом МКС. Отмечается, что такие аппараты также используют, чтобы ретранслировать сигналы гидрометеорологической системы Росгидромета, системы ГЛОНАСС и поддерживать бесперебойное телевизионное вещание на территории России.
Мероприятия по доставке и установке экспонатов "Космонавтики и авиации" проходили с сентября по декабрь 2017 года. Самый крупный экспонат, который привезли на ВДНХ, – полноразмерный макет орбитальной станции "Мир" с четырьмя модулями, весом более 30 тонн.
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