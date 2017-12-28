Ученые открыли новый вид огромных осьминогов

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Американские ученые открыли новый вид осьминогов в северной части Тихого океана.

Оказалось, что раньше биологи относили к гигантским моллюскам Enteroctopus dofleini два совершенно разных вида, сообщают "Аргументы недели".

Осьминоги, которых теперь определили в отдельную группу, имеют по бокам туловища кожную перепонку, а на мантии у них нет складок. Весят эти моллюски примерно 71 килограмм, а длина щупальцев достигает трех метров.

Исследователи пояснили, что осьминогов можно увидеть достаточно редко, потому что они предпочитают находиться в холодных и глубоких водах. Численность вида ученым пока неизвестна.

Ранее сотрудники университета Калифорнии в Сан-Диего установили, что громкие звуки нереста одного из видов морских рыб могут оглушить дельфинов и других морских хищников, если те приблизятся к месту спаривания.