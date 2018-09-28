Ученые предсказали гибель касаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые установили, что популяция касаток может через 50 лет полностью исчезнуть из-за вредных химикатов, которые накопились в окружающей среде.

Как сообщает портал Oane.ws, речь идет о полихлорированных дифенилах. Эти соединения негативно влияют на иммунную и репродуктивную системы животных. В результате у касаток наблюдаются проблемы с размножением. Кроме того, от химикатов погибают молодые особи, которые питаются материнским молоком, так как вредные вещества скапливаются в подкожном жире животных.

Ученые отмечают, что эти соединения часто используют при производстве пластика. При этом с 1970-х годов в ряде стран производство вредных компонентов было запрещено.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!