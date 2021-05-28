Ракета "Союз-2" стартовала с Восточного

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала в пятницу с космодрома Восточный.
Для "Роскосмоса" это уже восьмой пуск в 2021 году. Как заявил глава госкорпорации, всего в нынешнем году их запланировано 29.
Из общего числа запусков в 2021 году четыре выведут на орбиту по 36 спутников OneWeb. Три операции уже проведены, одна, по предварительным данным, запланирована на 1 июля.
Изначально ракету "Союз" с британскими устройствами планировали отправить на орбиту раньше, однако из-за сбоя, обнаруженного автоматикой стартового комплекса, церемония была перенесена на резервную дату.
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