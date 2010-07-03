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02:42

Ученые протестируют на МКС полезную жвачку

наука

02:42

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Фото: depositphotos/vampy1

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН готовятся провести на борту МКС эксперимент "Пародонт-ЛОР", передает РИА Новости.

Как сообщил заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин, в рамках программы будет проведено тестирование препаратов для поддержания стабильности микрофлоры человеческого организма при полетах к Луне.

Лекарство должно защитить от пародонтита и гингивита. Будет использоваться саливарный стрептококк. Препарат будет в форме жвачки, либо в форме конфеток, которые нужно рассасывать.

Ожидается, что таким образом стрептококки распределятся по ротовой жидкости и вытеснят пародонто-патогенные организмы из ротовой области. По словам ученых, данный препарат способен полностью уничтожать, например, золотистый стафилококк.

Эксперимент уже введен в долгосрочную программу исследований на МКС.

Ранее сообщалось, что Россия отправила жалобу NASA на запах спирта на МКС. Специфический аромат возник после стыковки Dragon-2.

Рассматривается несколько версий появления запаха. Спирт могли использовать во время обеззараживания корабля на Земле. Кроме того, причиной могли стать материалы, используемые внутри корабля.

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