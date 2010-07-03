Ученые протестируют на МКС полезную жвачку

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН готовятся провести на борту МКС эксперимент "Пародонт-ЛОР", передает РИА Новости.
Как сообщил заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин, в рамках программы будет проведено тестирование препаратов для поддержания стабильности микрофлоры человеческого организма при полетах к Луне.
Лекарство должно защитить от пародонтита и гингивита. Будет использоваться саливарный стрептококк. Препарат будет в форме жвачки, либо в форме конфеток, которые нужно рассасывать.
Ожидается, что таким образом стрептококки распределятся по ротовой жидкости и вытеснят пародонто-патогенные организмы из ротовой области. По словам ученых, данный препарат способен полностью уничтожать, например, золотистый стафилококк.
Эксперимент уже введен в долгосрочную программу исследований на МКС.
Ранее сообщалось, что Россия отправила жалобу NASA на запах спирта на МКС. Специфический аромат возник после стыковки Dragon-2.
Рассматривается несколько версий появления запаха. Спирт могли использовать во время обеззараживания корабля на Земле. Кроме того, причиной могли стать материалы, используемые внутри корабля.
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