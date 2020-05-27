Москвичам не удастся увидеть комету Лебедь из-за распада ядра

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Увидеть комету C/2020 F8 (SWAN) – Лебедь – невооруженным глазом стало невозможно из-за распада ядра при прохождении перигелия, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Вместо ожидаемого блеска +3m комета сейчас имеет +7,5m и продолжает идти на спад. У наблюдателей пока еще остается шанс увидеть ее с помощью оптических приборов.

Ранее сообщалось, что в средних широтах комету можно будет увидеть невооруженным взглядом до конца июня. Комета пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 миллиона километров, 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров.

В период видимости комета будет перемещаться по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога.