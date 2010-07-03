Запуск Dragon к МКС снова отложили

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Старт американского грузового корабля Dragon, который должен отправиться к Международной космической станции, перенесли на 1 мая. Об этом сказано в Twitter SpaceX.

Космический грузовик запустят с мыса Канаверал во Флориде. Его полет станет 17-й по счету миссией Dragon в рамках коммерческого контракта NASA и SpaceX по снабжению МКС.

Сперва Dragon должны были запустить 25 апреля. Запуск сначала перенесли на сутки, а затем – на 30-е число.

Dragon доставит на станцию грузы для поддержания ее жизнедеятельности и оборудование для научных экспериментов. Сейчас экипаж МКС состоит из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадца Давида Сен-Жака.

Ранее в Роскосмосе заявили, что готовы помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2. Инцидент произошел 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon.