Потепление в 21 веке назвали крупнейшим за две тысячи лет

17:58
17:58
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ученые изучили характер изменения климата на Земле со времен древних римлян и пришли к выводу, что глобальное потепление 21 века является беспрецедентным. Об этом сообщает "Мир 24".
Отмечается, что пиковые похолодания и потепления известны как Средневековый климатический оптимум (4–13 века) и Малый ледниковый период (16–18 века), но они уступают нынешним изменениям в масштабах.
Эксперты использовали исторические источники и анализировали осадочные породы, кораллы, пещерные отложения и ледяные керны. Выяснилось, что ранее аномальное тепло или холода охватывали только отдельные регионы, сейчас же температура растет повсеместно. К примеру, в 15 веке Центральный и Восточный Тихий океан пережил очень холодный период, которым не затронул Европу и юго-восток Северной Америки. Там пик низких температур наступил двести лет спустя.
Как уточняют специалисты, рекордные температуры раньше охватывали только 40% земного шара, сейчас же показатель составляет 98%. То есть нынешнее потепление затронуло практически каждый уголок планеты – исключение составляют небольшие участки Западной Антарктиды.
Также ученые обращают внимание на неравномерноть роста температур – существуют изолированные области, где их повышение незначительно. Вместе с тем, уже сейчас можно сделать определенный вывод о том, что мировая климатическая система переживает самые заметные по своему размаху изменения.
Ранее сообщалось, что июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет метеонаблюдений. Об этом сказано в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Как сообщили эксперты, средняя температура воздуха в мире в первый месяц лета составила +16,4 градуса. Это на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX столетия, подчеркнули метеорологи.
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