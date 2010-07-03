Ученые открыли аномально быстро вращающиеся звезды

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Ученые открыли пару звезд, которые вращаются вокруг друг друга с невероятной скоростью. Об этом сообщает "Мир 24".

Как выяснили астрономы, звезды делают полный оборот всего за шесть минут и 54,6 секунды. Недавно открытая система по размерам меньше, чем Сатурн, отметили исследователи. Однако, подчеркнули они, звездная пара может создавать столь сильные гравитационные волны, что их способна зафиксировать лазерная интерферометрическая космическая антенна (LISA), запуск которой запланирован на 2030 год.

По словам специалистов, обнаружить двойные, или бинарные, звезды непросто. С земли они выглядят как одна точка света.

Найти пару вращающихся звезд астрономам помог 48-дюймовый телескоп из Паломарской обсерватории в Сан-Диего. Как показала аппаратура, примерно раз в шесть минут изучаемый объект гаснет, чтобы потом вновь обрести прежний блеск. Ученые предположили, что это происходит, когда небольшая звезда проходит перед своим более крупным собратом.

По мнению исследователей, звезды являются белыми карликами. Они вращаются по аномально близким орбитам, поэтому в перспективе столкнутся друг с другом, породив мощный взрыв, считают ученые.

Ранее астрономы отыскали в Млечном пути звезду-пришельца. По мнению сотрудников Национальной астрономической обсерватории Японии, одна из звезд Большой Медведицы зародилась в другой галактике и попала в Млечный путь после космического катаклизма. На такую мысль ученых навел странный химический состав звезды под названием J1124+4535.



