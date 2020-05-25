Врачи назвали опасные для печени продукты

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Врачи-диетологи указали на наиболее опасные для человеческой печени продукты. По мнению специалистов, наиболее пагубное воздействие на орган оказывает алкоголь, но только им список не ограничивается.

Правильная работа печени помогает выделять желчь и выводить токсины, а также способствует синтезу ферментов, белков и глюкозы. Медики предупреждают, что спиртное провоцирует жировую болезнь, а также гипогликемию и гиперурикемию, сообщает РИА Новости.

Кроме того, на здоровье пагубно сказываются ультрапереработанные продукты – к таковым относятся, например, выпечка и кондитерские изделия. Кроме того, следует избегать фастфуда, полуфабрикатов и снеков.

На проблемы в работе печени могут указывать усталость, потеря аппетита, отечность и боли в животе. Более острыми симптомами специалисты также называют изменение цвета стула и мочи, а также тошноту и рвоту.

Защитить орган можно, если включить в свой рацион овощи с горьковатым вкусом. Эксперты советуют употреблять больше редиса, хрена и баклажанов.

Ранее среди продуктов, которые благотворно влияют на другой важнейший орган человека – сердце, – были названы грецкие орехи.

