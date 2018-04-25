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Экология

25 апреля 2018, 20:11

Тысячи микрочастиц пластика обнаружили во льдах Арктики

экология наука

Фото: ТАСС/Zuma/ТАСС/Mike King

Микрочастицы пластика в огромном количестве содержатся в арктических морских льдах. Об этом заявили исследователи из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера.

Ученые изучили образцы льда из пяти регионов вокруг района Трансарктического течения. Именно оно переносит ледяную массу между Аляской, Шпицбергеном и Гренландией, сообщает "Мир 24".

Результат оказался хуже, чем во время предыдущего замера. Выяснилось, что в одном литре льда находится до 12 тысяч микрочастиц пластика. Длина 67% из них составляет менее 50 микрометров.

Чаще всего во льдах встречались полиэтилен и полипропилен, а также нейлон, из которого изготавливают рыболовные сети и ацетилцеллюлоза, входящая в состав сигаретных фильтров.

По мнению специалистов, мусор регулярно прибывает из Тихого океана по течению. Замерзающий лед накапливает пластик, а затем "возвращает" обратно в процессе таяния.

Ранее американские ученые разработали фермент, которые способен расщеплять пластик лучше, чем природный. Его создали случайно в ходе изучения кристаллической структуры природного фермента.

А в Британии для того, чтобы решить проблемы с пластиковыми отходами, намерены запретить продажу ватных палочек, пластиковых трубочек и некоторых других одноразовых изделий.

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