Найденный на Урале Шигирский идол оказался древнее Стоунхенджа

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Исследование обнаруженной еще в XIX веке на Урале деревянной статуи, названной Шигирский идол, показало, что ей более 12 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1990-х годах был проведен радиоуглеродный анализ статуи, показавший, что возраст идола – 9 750 лет. Повторное исследование в 2018 году опровергло прошлый результат. Специалисты подсчитали, что деревянная фигура была изготовлена около 11 600 лет назад.

Последние данные ученых свидетельствуют о том, что идол может оказаться на пять веков старше. Таким образом, древний Стоунхендж моложе статуи с Урала более чем в два раза.

Шигирского идола на одном из торфяных болот в окрестностях Екатеринбурга нашли золотоискатели в 1894 году. Изначально высота скульптуры достигала 5,3 метра, сейчас она составляет 3,4 метра. Туловище идола покрыто резным геометрическим орнаментом.

Исследователи полагают, что личины могли символизировать демонов, а сама скульптура – использоваться в ритуалах или для отпугивания людей от определенных территорий.