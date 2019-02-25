Древние мумии пытались отправить по почте из Египта в Бельгию

Части двух древнеегипетских мумий обнаружили сотрудники Международного каирского аэропорта в одной из посылок, отправлявшихся в Бельгию, сообщает РИА Новости.

Мумии были спрятаны в музыкальных аудиоколонках. Вскрытие проводилось при участии прибывших в аэропорт специалистов министерства по делам памятников древности Египта.

Изъятые артефакты направили в Каирский музей для дальнейших исследований.

В начале февраля в районе Туна-эль-Габаль египетской провинции Эль-Минья обнаружили саркофаги с 40 мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности. Они находятся на глубине около десяти метров под землей.