Ученые из США научились с помощью искусственного интеллекта дрессировать собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из университета штата Колорадо (США) научились с помощью искусственного интеллекта дрессировать собак, сообщает "Мир 24".

Специалисты создали гаджет, в который встроили камеру и динамик. Также в нем предусмотрен дозатор угощений, который выдает собаке лакомство за правильное выполнение упражнений.

В результате исследователи пришли к выводу, что с помощью искусственного интеллекта удалось достичь почти 100-процентного выполнения животными заданных команд.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. Одним из таких мифов является мнение о том, что виляющий хвост – это признак радости. Специалист уточнил, что собака таким образом может выражать страх, неуверенность и предупреждение о том, что может укусить.

По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.