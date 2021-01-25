Ученые из США научились с помощью искусственного интеллекта дрессировать собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из университета штата Колорадо (США) научились с помощью искусственного интеллекта дрессировать собак, сообщает "Мир 24".
Специалисты создали гаджет, в который встроили камеру и динамик. Также в нем предусмотрен дозатор угощений, который выдает собаке лакомство за правильное выполнение упражнений.
В результате исследователи пришли к выводу, что с помощью искусственного интеллекта удалось достичь почти 100-процентного выполнения животными заданных команд.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. Одним из таких мифов является мнение о том, что виляющий хвост – это признак радости. Специалист уточнил, что собака таким образом может выражать страх, неуверенность и предупреждение о том, что может укусить.
По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.
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