Ученые изучили особенности клеточного иммунитета россиян к COVID-19

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Российские ученые из ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава в ходе исследования обнаружили, что даже у людей, которые не болели COVID-19, может работать определенный защитный механизм к SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что в крови, взятой у тех, кто не был заражен коронавирусом весной, значительно больше Т-клеток, узнающих вирус, чем в образцах из биобанка, взятых еще до пандемии.

Как отмечают ученые, среди тех, кто не заболел, некоторые, возможно, все же успели столкнуться с вирусом.

"Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года. Или, например, эти люди на самом деле перенесли COVID-19 бессимптомно и не выработали антитела к вирусу", – рассказала сотрудник Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алина Шомурадова.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. По его словам, вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отметил, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.