Не полетевший в космос Андрей Бабкин написал письмо президенту России

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Космонавт Андрей Бабкин, который ранее не полетел на орбиту из-за фильма "Вызов", а также был уволен в сентябре с летной должности из-за насморка, написал письмо Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов для оценки его здоровья. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

До увольнения Бабкин, который 14 лет готовился к полету в космос, должен был отправиться на орбиту в составе экспедиции МКС-66, однако в последний момент космонавта заменили актрисой Юлией Пересильд и актером Климом Шипенко из-за съемок фильма "Вызов". После же Бабкина и вовсе убрали из летного состава российского отряда космонавтов.

Формальной причиной стал риносинусит, а именно запущенный насморк. Космонавт пытался решить эту проблему, сделав операцию, однако Главная медицинская комиссия (ГМК) все равно признала его негодным. Тогда Бабкин решил обратиться к ведущим лор-врачам главных медучреждений страны, которые подтвердили его годность к космическим полетам, но это не повлияло на позицию ГМК.

В свою очередь, управление президента после получения письма Бабкина обратилось к Центру подготовки космонавтов (ЦПК) "Роскосмоса" с требованием предоставить все материалы, которые необходимы "для объективного и всестороннего рассмотрения обращения" космонавта.

В них отмечается, что 12 августа текущего года состоялся расширенный консилиум под руководством начальника ФМБА, в котором также участвовали члены лор-секции ГМК, лор-врачи учреждений, где космонавт получал консультации и лечение ранее, врач, который оперировал Бабкина в 2022 году, и начальник лор-отделения ФГБУ НМИЦО ФМБА. По результатам консилиума врачи не нашли оснований для пересмотра принятого ГМК заключения.

При этом в документе говорится, что к работе консилиума привлекли хирурга и доктора медицинских наук Геннадия Пискунова, оперировавшего Бабкина в 2022 году для лечения риносинусита. Однако врач сообщил изданию, что не присутствовал на консилиуме 12 июля 2024 года. Кроме того, после операции, сделанной космонавту в 2022 году, Пискунов выдал Бабкину заключение: "Ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением, нет".

Отсутствие Пискунова на консилиуме подтверждает и протокол совещания, из которого следует, что к расширенному консилиуму по случаю Бабкина привлекли семь человек. Так, пятеро из врачей (А. П. Гришин, Б. С. Зайченко, Е. Э. Сигалева, Л. Г. Ефимова и С. П. Рыженков) или работают в ЦПК, или являются членами ГМК, то есть напрямую связаны с "Роскосмосом".

Причем трое врачей, а именно Зайченко Б. С., Сигалева Е. Э. и Ефимова Л. Г., в составе ГМК из четырех человек в ноябре прошлого года принимали решение об отстранении Бабкина. Четвертым же врачом был Мацнев Э.И., по всей вероятности, отец Сигалевой.

Шестым участником консилиума стала начальник управления ФМБА России Ольга Эйхлер. Однако она не является отоларингологом, поэтому, скорее всего, не влияла на итоговое решение. Седьмым же врачом, вызванным для доклада, оказался заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА Владимир Авербух. Отмечается, что он отказался прокомментировать изданию ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

При этом в октябре прошлого года в выданной Авербухом эпикризе по случаю Бабкина было написано: "По результатам проведенного обследования, основанного на амнестических данных пациента, отмечено полное отсутствие признаков полисинусита. Лечение пациенту не требуется. Трудоспособность не утрачена".

О том, что Бабкина убрали из летного состава российского отряда космонавтов, стало известно 5 сентября. Отмечалось, что это решение было принято по медицинским показаниям. По информации СМИ, Бабкина вынужденно попросили уйти с летной должности и занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Перевод на новую должность означал для Бабкина, который готовился к полету в космос на протяжении 14 лет в составе разных экипажей, что он больше не сможет быть космонавтом.