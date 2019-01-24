На МКС обнаружили неисправность американского скафандра

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Экипаж Международной космической станции обнаружил техническую неисправность в одном из американских скафандров, который предназначен для выходов в открытый космос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

"У наших "соседей" по станции 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Возможно, потребуется замена насоса в скафандре", – сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные неисправности в американских скафандрах уже были на станции.

Как уточняется, на МКС есть еще три аналогичных скафандра.

Ранее США предложили использовать свои скафандры вместо российских "Орланов" для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway.

Речь идет и о выходах из российского шлюза. США объяснили свое предложение отсутствием современных разработок в РФ и нерациональностью хранения двух комплектов снаряжения на маленькой станции.