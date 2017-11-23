Карту вторжений пришельцев на Землю составили уфологи

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Карту с местами вторжений инопланетян на Землю создали уфологи. Составители карты нанесли несколько десятков точек на территорию России.

Исследователи также добавили комментарии очевидцев необычных явлений. Согласно данным UFO Stalker, земляне столкнулись в этом году с неопознанными объектами и паранормальными проявлениями 84 тысячи раз – на 12 процентов чаще, чем в 2016 году, сообщают "Аргументы недели".

Чаще всего люди рассказывали о световых вспышках в небе. Уфологи учли эти сведения, а также упоминания об облаках и силуэтах, напоминающих космические судна.

Ранее ученые из NASA рассказали, когда человечество обнаружит внеземную жизнь. Согласно прогнозам, это может случиться примерно через 20 лет.