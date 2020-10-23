Ученые отменили прогноз магнитной бури

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Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН отменили свой прогноз по поводу ожидаемой 25 октября магнитной бури. Об этом говорится на сайте лаборатории.
Специалисты несколько раз меняли прогноз магнитной бури. Сперва ученые прогнозировали многодневную слабую магнитную бурю с 21 по 25 октября, затем они прогнозировали геомагнитные активности с 22 по 25 октября. А накануне эксперты Физического института РАН заявили, что вместо нескольких дней она ожидается только 25 октября.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина ранее рассказала, что минимизировать влияние магнитных бурь на организм человека можно, уделив внимание питьевому балансу. По словам врача, в периоды магнитных бурь следует выпивать не менее полутора-двух литров воды в день.
Аникина рекомендовала горожанам отказаться от крепкого чая и кофе, а также алкоголя. Кроме того, невролог посоветовала вечером дать организму отдохнуть и выбрать более легкий ужин, например овощной салат.
Специалисты рассказали, как перенести магнитную бурю
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